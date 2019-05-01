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İLKAY ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN KİRALIK KATİLİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ 

Haber- Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() Kendisini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülen İlkay Sivaslı'nın katil zanlısı Tanju D.'nin cinayeti işledikten sonra güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri...

İLKAY ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN KİRALIK KATİLİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ 

Haber- Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()
Kendisini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülen İlkay Sivaslı'nın katil zanlısı Tanju D.'nin cinayeti işledikten sonra güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kartal'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı (41)'nın 10 yıl birlikte olduğu bir kişiyle ayrıldıktan sonra bunalıma girerek kendisini öldürmesi için bir kiralık katil tuttu. Ancak kiralık katilin kadına aşık olduğu ve 24 gün boyunca onu öldüremediği kaydedildi. Kiralık katil Tanju D. (45)'nin 21 Nisan 2019 tarihinde kadının ısrarları üzerine 6 bin lira karşılığında önce kadını boğarak öldürmeye çalıştığı, başaramayınca tabancayla vurduğu belirlendi. Şüphelinin peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri düzenlenen operasyona şüpheli Tanju D.'yi 22 Nisan 2019 tarihinde Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği dedektiflerine kadınla yaptığı konuşmaların ses kayıtlarını veren Tanju D. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlkokul öğretmeni İlkay Sivaslı(41)'yı öldüren Tanju D.'nin cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Tanju D. elinde poşetle yolda yürüyor. Bir sokağın başına gelen Tanju D.'nin bir süre çevresine bakarak beklediği görülüyor. 

Görüntü dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-zanlının sokakta yürümesi
-zanlının bir köşe başında bekleyerek etrafa bakması


 

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