İLK TÜRK MÜZİK OKULU DARÜLELHAN'IN 100'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Türkiye'nin ilk resmi müzik okulu olan Darülelhan'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü Aya İrini Kilisesi'nde verilen konserle kutlandı. 1917 tarihinde İstanbul'da kurulan ilk müzik okulu Darülelhan'ın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi bir konser düzenledi. Topkapı Sarayı içinde bulunan Aya İrini Kilisesi'nde verilen konser, saat 19.00'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı bir konuşma yaptı.

Avcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Kültür ve Turizm Bakanlığımızla İstanbul Üniversitesi'nin birlikte tertip ettiği bu güzel organizasyona katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. Darülelhan Türkiye'nin ilk resmi müzik mektebi olma özelliğini taşıyor. Kadim müzik birikimimizin oluşmasına ve bir çok kıymetli eserin icrası yoluyla hafızalarda tazelenmesine vesile olan bu kurum, bir çok sanatçımızın da yetiştiği bir mektep aynı zamanda. Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü o buhranlı dönemde kurulan ve Cumhuriyet'in ilanı ile bir konservatuvar hüviyeti kazanan Darülelhan'ın bu sene kuruluşunun 100'üncü yılını idrak ediyoruz. 1986'da İstanbul Üniversitesi'ne devredilen ve İstanbul Üniversitesi tarafından büyük bir ihtimamla muhafaza edilen kurum bu günlere taşınmıştır"

Protokol konuşmalarının ardından konsere geçildi. Gecede, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Türk Müziği İcra Heyeti, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Avcı'nın gelişi

-Bakan Avcı'nın konuşması

-Konserden görüntüler

-Genel ve detaylar



