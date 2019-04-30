İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü (2)



PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, babası Fethi Ö. ile annesi Dilek Ö.'yü tabanca ile ateş ederek öldüren Birkan Ö. gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi. MOBESE kameraları sayesinde aracının bulunduğu yer tespit edilerek yakalanan Birkan Ö.'nün anne ve babasını öldürdüğü tabancaya da el konuldu. Birkan Ö., kendisinden 10 yaş büyük bir kızla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile tartıştığını, psikolojisinin bozulduğunu belirterek, pişman olmadığını söyledi. Birkan Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin ekip otosuna binmesi

-Adliyeye götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), ()

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