İlhan Koman heykeli, tekrar Seğmenler Parkı'nda

ANKARA'da Seğmenler Parkı'ndan 2016 yılında çalındığı iddia edilen heykeltıraş İlhan Koman heykeli, orijinaline uygun şekilde yeniden yapılarak, aynı yerine konulup, törenle açıldı.

Ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın heykeli, 31 Aralık 1991 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle Seğmenler Parkı'na dikildi. Heykel, 25 yıl boyunca durduğu kaidesinden 2016 yılının Mayıs ayında söküldü. Mimarlar Odası'nın başlattığı kampanya ile çalındığı iddia edilen heykelin İtalya'da bulunan orijinal kalıbı, Ankara’ya getirilerek Müze Evliyagil'de sergilendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesiyle heykel, 3 yıl sonra Seğmenler Parkı'ndaki yerini yeniden aldı. Heykelin açılış törenine CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve vatandaşlar katıldı.

'KENT TARİHİNDE NE VARSA HEPSİ YERİNE GELECEK'

Mansur Yavaş, kent tarihinde ne varsa hepsinin yerine geleceğini söyleyerek, "Bizim arzumuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği başkenti otel olmaktan çıkarıp, dünyanın ileri gelen ve turist çeken başkentleriyle yarışır bir başkent olmasını hedefliyoruz. Bunun için de Ankara’nın kültür ve sanatın başkenti olması lazım. Görev süremiz içerisinde, Ankara’nın her bölgesinde tiyatroların ve sanat merkezlerinin açıldığını göreceksiniz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

'BU HEYKEL HEPİMİZ İÇİN İYİLEŞTİRİCİ BİR SÜRECİN BAŞLANGICI'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise, "İlhan Koman heykeli, 3 yıl önce bir Anneler Günü’nde bakım için götürüldü ve bir daha gelmedi. Bu süreç içerisinde suç duyurularında bulunduk. Sürecin her zaman takipçisi olduk. Fakat bir türlü heykel bulunamadı. 25 yıldır tahribat yaşayan bir kentte, iyileştirici önlemler almak gerekiyordu. Bu heykel hepimiz için iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Kentlilerin bu heykele ihtiyacı var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek heykelin açılışı yapıldı.

Görüntü dökümü:

- Mansur Yavaş’ın konuşması

- Tezcan Karakuş Candan’ın konuşması

- Heykelden ve açılıştan görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()