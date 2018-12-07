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İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA GÖREVLİ 41 ASKERE GÖZALTI KARARI  (2)

  Haber: Müslim SARIYAR - Özden ATİK/İSTANBUL,()  FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet...

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA GÖREVLİ 41 ASKERE GÖZALTI KARARI  (2)

 

Haber: Müslim SARIYAR - Özden ATİK/İSTANBUL,() 
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca , FETÖ'nün TSK içine sızmış mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl  Jandarma Komutanlığında aktif olarak çalışan 10 subay (1  binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen),  29 astsubay ve 2 uzman çavuş için bugün sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl  Jandarma Komutanlığının gözaltı ve yakalama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan 29 Kasım 2017'den bu yana yürütülen 5 soruşturma kapsamında, örgütsel hatlarla irtibat sağlayan 3313 asker olduğu, bunlardan 1973'u hakkında darbe girişimi veya örgüt üyeliğinden soruşturma açıldığı, diğer 1340 şüpheliden 1128'inin yakalandığı, 212'sinin firari olduğu, yakalananlardan 323'unun etkin pişmanlıktan faydalanıp yararlı bilgiler vermeleri nedeniyle serbest bırakıldığı, 684'unun ise tutuklandığı bildirildi.

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