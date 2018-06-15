İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati

Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı milyonlar kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kala sabah kalkıp bayram namazı kılacak olan vatandaşlar, yaşadıkları ilin bayram namazı saatlerini merak ediyor. İstanbul, Ankara ve tüm illerin bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.



Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı geldi. Sabah kılınacak bayram namazının ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı, dünyanın dört bir yanındaki farklı milletlerden Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlanacak. Müslümanlar için ayrı bir önemi olan bayram namazının saatleri merak konusu oldu.





İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:



Adana: 06.02



Adıyaman: 05.48



Afyon: 06.17



Ağrı: 05.24



Aksaray: 06.04



Amasya: 05.50



Ankara: 06.04



Antalya: 06.21



Ardahan: 05.22



Artvin: 05.25



Aydın: 06.30



Balıkesir: 06.25



Bartın: 06.02



Batman: 05.36



Bayburt: 05.34



Bilecik: 06.15



Bingöl: 05.36



Bitlis: 05.31



Bolu: 06.07



Burdur: 06.20



Bursa: 06.19



Çanakkale: 06.30



Çankırı: 05.59



Çorum: 05.54



Denizli: 06.25



Diyarbakır: 05.40



Düzce: 06.09



Edirne: 06.25



Elazığ: 05.42



Erzincan: 05.38



Erzurum: 05.31



Eskişehir: 06.14



Gaziantep: 05.53



Giresun: 05.40



Gümüşhane: 05.36



Hakkari: 05.27



Hatay: 06.00



Iğdır: 05.20



Isparta: 06.19



İstanbul: 06.17



İzmir: 06.31



Kahramanmaraş: 05.54



Karabük: 06.02



Karaman: 06.10



Kars: 05.22



Kastamonu: 05.57



Kayseri: 05.57



Kırıkkale: 06.02



Kırklareli: 06.22



Kırşehir: 06.01



Kilis: 05.55



Kocaeli: 06.14



Konya: 06.11



Kütahya: 06.17



Malatya: 05.46



Manisa: 06.29



Mardin: 05.39



Mersin: 06.05



Muğla: 06.29



Muş: 05.33



Nevşehir: 06.00



Niğde: 06.02



Ordu: 05.41



Osmaniye: 05.58



Rize: 05.31



Sakarya: 06.12



Samsun: 05.47



Siirt: 05.33



Sinop: 05.49



Sivas: 05.48



Şanlıurfa: 05.47



Şırnak: 05.32



Tekirdağ: 06.23



Tokat: 05.48



Trabzon: 05.34



Tunceli: 05.40



Uşak: 06.21



Van: 05.26



Yalova: 06.17



Yozgat: 05.57



Zonguldak: 06.05



Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.13, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.41, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.39, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.51'de eda edilecek.