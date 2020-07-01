İkranur Tirsi’nin otopsi raporu açıklandı!
Giresun’un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi, evinin 7 kilometre uzağındaki dere yatağında ölü bulunmuştu. Ön otopsideki ilk tespitlere göre, İkranur'un ölümünde travmatik bir bulguya rastlanılmadı.
Giresun’un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi, evinin 7 kilometre uzağındaki dere yatağında ölü bulunmuştu. Ön otopsideki ilk tespitlere göre, İkranur'un ölümünde travmatik bir bulguya rastlanılmadı.
Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
ÖN OTOPSİ YAPILDI
Ön otopsideki ilk tespitlere göre, İkranur’un ölümünde travmatik bir bulguya rastlanılmadı.
İkranur’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016