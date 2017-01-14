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İKİ ORTAĞIN TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Haber-Kamer: Ali AKSOYER/İSTANBUL İstanbul'da reklam, film ve organizasyon işleri yapan 2 ortağın fatura kesme yüzünden tartışmaları cinayetle sonuçlandı. Şirketin ortaklarından Ömer Ç. (21), iş ortağı Serkan Ç.'yi (36) öldürdüğü...

İKİ ORTAĞIN TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Haber-Kamer: Ali AKSOYER/İSTANBUL

İstanbul'da reklam, film ve organizasyon işleri yapan 2 ortağın fatura kesme yüzünden tartışmaları cinayetle sonuçlandı. Şirketin ortaklarından Ömer Ç. (21), iş ortağı Serkan Ç.'yi (36) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda önceki gün meydana gelen olayda Serkan Ç. tartıştığı iş ortağı Ömer Ç. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Ömer Ç., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada iki ortağın yeni açtığı şirketin işlerinin kötü gittiği, ikilinin bu nedenle sık sık tartıştıkları tespit edildi. Cinayeti itiraf eden şüpheli Ömer Ç. öldürdüğü ortağının karşılıksız fatura kestiğini bu nedenle olay gecesi tartıştıklarını anlattı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ömer Ç. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

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