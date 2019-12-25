İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ FECİ KAZA KAMERADA
Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan ağabey kardeşin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Şişli, Darülaceze Caddesi üzerinde...
Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan ağabey kardeşin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Şişli, Darülaceze Caddesi üzerinde 8 Aralık günü meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine gitmek için evlerinden çıkan Mehmet(71) ve Hasan(81) Danalıoğlu kardeşlere yolun karşısına geçmek için çıktıkları caddede seyir halindeki beton mikseri çarptı. Çarpmamın şiddetiyle kardeşler mikserin altında kalarak ağır yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Mehmet Danalıoğlu ve Hasan Danalıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı.
FECİ KAZA KAMERADA
Darülaceze Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada beton mikserinin çarpmasıyla ağabey kardeşin öldüğü feci kaza Mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Mehmet ve Hasan Danalıoğlu kardeşlere karşıdan karşıya geçmek için adım attıkları sırada beton mikserinin çarptığı ve altına aldığı görüldü. Kaza sonrasında bir vatandaşın büyük panik yaşadığı ve yardım için olay yerine doğru koştuğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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MOBESE KAMERASI
-Kardeşlerin yola çıktığı an
-Beton mikserinin kardeşlere çarptığı an
-Mikserin kardeşler üzerinden geçmesi
-Bir vatandaşın yardım için olay yerine koşması
-Kardeşlerin fotoğrafı
ARŞİV 8 ARALIK
-Kazanın ardından yaşananlara ilişkin görüntüler
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