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İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN BABA, EŞİNİ DARP ETMEKTEN 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

  Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul Üsküdar'da 4 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, eşi Songül Güleryüz'ü darp ettiği davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul...

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN BABA, EŞİNİ DARP ETMEKTEN 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
Üsküdar'da 4 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, eşi Songül Güleryüz'ü darp ettiği davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın karar duruşmasına bu davadan tutuksuz yargılanan Aslan Güleryüz ile müşteki eşi Songül Güleryüz katıldı. Üsküdar'da evinde tartıştığı oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü bıçakla öldürdüğü, Orçun Güleryüz'ü ağır yaraladığı gerekçesi ile hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, duruşma salonuna jandarmalar eşliğinde getirildi.

DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI
Duruşma salonunda bulunan Songül Güleryüz, jandarmalar arasında getirilen eşine tepki göstererek üzerine yürüdü. Bunun üzerine jandarma Aslan Güleryüz'e geri götürerek duruşma salonundan çıkardı.  
Hakim Volkan Çetinkaya, Songül Güleryüz'e hitaben, "Bu dosya seni yaralama dosyası. Anlıyorum ama biraz sabırlı ol" dedi. 
Jandarma sanık Aslan Güleryüz'ü tekrar duruşma salonuna getirdi. 

"İKİ YANAĞIMI ISIRARAK BENİ DARP ETTİ"
Eşinden şikayetçi olan Songül Güleryüz, eşinin dilini koparmak istediğini ancak kendisinin buna izin vermediğini savunarak, "İki yanağımı ısırarak beni darp etti. Ertesi gün şikayetçi oldum. Ancak serbest kaldı. Bu olaylardan sonra da öz oğlumuzu kasten öldürdü. Adı öz babaydı. Katil babaya çıktı" dedi. 

"20 YIL BABA DEDİM BEN SANA"
Bu sırada duruşma salonunda bulunan kızı babasına dönerek, "20 yıl baba dedim ben sana" diyerek bağırdığı görüldü. 
Suçlamaları kabul etmeyen sanık Aslan Güleryüz, beraatine karar verilmesini istedi.  

"EŞE KARŞI KASTEN YARALAMA" 
Kararını açıklayan mahkeme, "Eşe karşı kasten yaralama" suçundan sanık Aslan Güleryüz'ü 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yeniden suç işlemeyeceğine ilişkin olumlu kanaat oluşmadığını gerekçe gösteren mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Mahkeme bu cezaya herhangi bir erteleme kararı da uygulamadı. 
 

Görüntü Dökümü:(arşiv)
-Olay yeri
-Polis ve sağlık ekipleri
-Komşulardan görüntü
-Polisin incelemesi
-Babanın adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar

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