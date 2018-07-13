İki altın kemerli Kırkpınar ağasına, davullu-zurnalı karşılama

EDİRNE’de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin iki altın kemer ebedi tek sahibi olan ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekilerle birlikte kentte davul zurna ile karşılandı. Gürkan tarafından boynuna 3'üncü altın kemeri boynuna takılan ağa Selim ve protokol üyeleri, daha sonra Cihan Pehlivanı Adalı Halil ve Kara Emin'in mezarlarını ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 657’ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, güreşler resmi törenlerle başladı. Minik pehlivanlar çayıra çıkarken, Kırkpınar ağası işadamı Seyfettin Selim, kentte davul ve zurnalarla karşılandı. Kırkpınar’ın geleneklerinden biri olan ağa karşılaması için Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ile eski ağalarında aralarında bulunduğu protokol üyelerinin yer aldığı kortej, belediye binasından Talatpaşa Caddesi’ne kadar yürüdü. Kırkpınar Ağası Selim ise caddenin karşı yönünden davullar eşliğinde geldi. Gürkan, 2 kez altın kemerin ebedi sahibi olan işadamı Seyfettin Selim’i karşılayıp boynuna 3'üncü altın kemerini taktı. Karşılama sırasında Kırkpınar'ın efsane cazgırı Şükrü Kayabaş da maniler okudu.

Kırkpınar’ın olmazsa olmaz dört unsuru olduğunu ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bunların en başında pehlivan gelir. Ama yağlı güreş çadırını çatan 3 direğimiz daha vardır. Hangisini çekseniz yağlı güreş olmaz. Hangisini çekseniz Kırkpınar olmaz. Bunlar pehlivanlarımızı cesaretlendiren, aşka, şevke getiren cenk havası çalan davul-zurna ekibimizdir. Bunlardan biri Hz. Hamza’dan beri bu geleneği sürdüren pehlivanlarımızı dualayarak, salavatlayarak Er Meyadın’na, Kırkpınar Çayırı’na salan cazgırlarımızdır. En önemlisi de pehlivanı, davul-zurnayı, cazgırı bütünleştiren, kişiliğinde yağlı güreşi temsil eden ağadır. 657 yıllık Kırkpınar çok ağalar gördü. Hepsine hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Aramızda ayrılanlara rahmet diliyoruz. Çok ağamız geldi, çok ağamız geçti. Hepsinin kendince hizmetleri oldu. Ancak 657. Kırkpınar’ın tarihinde ilk defa bir ağa 2 altın kemeri almaya hak kazandı. O da Seyfettin Selim’dir. Kutluyorum kendisini. Bugün 657. Kırkpınar’ın açılış gününde, güreşlerin başlangıç gününde 657 yıllık bu destanda bir ilki yaşıyoruz. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’e 657. Kırkpınar’ın altın kemerini takarken, göğsüne bir şeref madalyası olarak üçüncü altın kemeri takıyorum. İnşallah üçüncü altın kemeri de ebediyen almak Seyfettin Selim kardeşime nasip olur" şeklinde konuştu.

DAVUL-ZURNAYA 800 LİRA BAHŞİŞ VERDİ

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Ağa Selim, davul zurna eşliğinde yürüyerek belediye binasına gitti. Belediye önünde Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Kırkpınar davul ve zurna ekibine 800 lira bahşiş verdi. Vali Günay Özdemir, başkan Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve Kırkpınar eski ağalarının da yer aldığı yürüyüş korteji bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'nda çelenk konulmasından sonra kortej Cihan Pehlivanı Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarlarını gitti. Mezara çelenk bırakılmasının ardından dualar okundu. Protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-Belediye heyetinin gelişi

-Ağa ve Gürkan'ın standa gelişi

-Gürkan'ın ağaya çiçek vermesi

-Gürkan'ın konuşması

-Üçüncü altın kemeri takması

-Belediyeye yürüyüş

-Ağanın davul zurnaya bahşiş vermesi

-Kortejin anıta yürüyüşü

-Pehlivanlar mezarlığı ziyareti

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-/EDİRNE,()