IĞDIR' DA YOLCU OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI; 6 ÖLÜ 16 YARALI

IĞDR ile Nahçıvan'a açılan Dilucu Sınır kapısı yakınlarındaki kazada ölenlerin sayısı 6'ya yaralıların sayısı 16'ya yükseldi. Kaza yerine giden Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Dilucu Sınır Kapısı arasındaki karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsünün sis ve hatalı sollama yüzünden karşılıklı olarak çarpıştığını bildirdi. Vali Alpman, "İlk bilgilere göre, 6 ölü 15 yaralı vardı. Bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Sayı 6 ölü ve 16 yaralıya çıktı. Otobosler birbirine girmiş" diye konuştüu.