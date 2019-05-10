Iğdır'da teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı 

Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevinde bulunan güvenlik güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Iğdır sınır bölgesinde, devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir şehit olurken, 1 asker de hafif yaralandı. Yaralı askerin, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi.

Öte yandan saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.



VALİDEN AÇIKLAMA

Iğdır Valisi Enver Ünlü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Aralık'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehadete ulaşan Piyada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'e Allah'tan rahmet, yaralı askerimize, acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

ANKARA, ()