Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

Iğdır'da teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı 

Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevinde bulunan güvenlik güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Iğdır sınır bölgesinde, devriye görevi...

Iğdır'da teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı 

Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevinde bulunan güvenlik güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Iğdır sınır bölgesinde, devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir şehit olurken, 1 asker de hafif yaralandı. Yaralı askerin, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi. 
Öte yandan saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA
Iğdır Valisi Enver Ünlü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Aralık'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehadete ulaşan Piyada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'e Allah'tan rahmet, yaralı askerimize, acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

 

ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328