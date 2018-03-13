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İGDAŞ'TAN FATİH'TEKİ DOĞALGAZ PATLAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: İstanbul İGDAŞ, Fatih'te 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak No: 64 adresinde bir altyapı kuruluşunun yaptığı kazı çalışması esnasında...

İGDAŞ'TAN FATİH'TEKİ DOĞALGAZ PATLAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: İstanbul
İGDAŞ, Fatih'te 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak No: 64 adresinde bir altyapı kuruluşunun yaptığı kazı çalışması esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" denildi. 
 

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