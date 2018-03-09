İETT: YOLCU TAŞIMAMA EYLEMİNE KATILAN İŞLETMECİLER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR

* İETT,

"Sabah itibari ile Anadolu yakasında 104 araç, Avrupa yakasında ise 148 araç olmak üzere toplam 252 araç sefere çıkmamıştır"

"Avrupa yakasında 173 Anadolu yakasında ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlemiştir"

"Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı.

İETT eylemle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da toplu taşıma hizmeti için İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde çalışan bazı 'Erguvan Otobüs' işletmecileri ekonomik sebepler ileri sürerek bugün yolcu taşımama eylemi yapmıştır. Sabah itibari ile Anadolu yakasında 104 araç, Avrupa yakasında ise 148 araç olmak üzere toplam 252 araç sefere çıkmamıştır. İETT olarak halkımızın mağdur olmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Avrupa yakasında 173 Anadolu yakasında ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlemiştir. İstanbul Halkı toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamamıştır. Meydana gelen lokal aksaklıklara anında müdahale edilerek ulaşım sağlanmıştır. Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kontak kapatan otobüslerin havadan görüntüleri

-Kemal Çetin ve Metin İşsever'in konuşması

-Otobüslerin sahipleri ve şoförleri ile röp.

-Genel ve detaylar

09.03.2018 - 10.55 - Haber Kodu : 180309036

09.03.2018 - 11.10 - Haber Kodu : 180309038

