- İETT: (HALK OTOBÜSÜ İŞLETMECİLERİNİN YAPACAĞI KONTAK KAPATMA EYLEMİ) GEREKEN ÖNLEMLERİ ALDIK



Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ile Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bazı özel halk otobüsü işletmecilerinin yarın yapmayı planladığı kontak kapama eylemi üzerine İETT'den açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları paranın maliyetlerini karşılamadığını öne süren Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ile Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup, özel halk otobüsü işletmecisi, yarın kontak kapatacaklarını duyurdu.

İETT: GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK

Bunun üzerine İETT tarafından yapılan açıklamada, "Yapılması planlanan eylem, sözleşmenin “Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmakö hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır" denildi.

İETT'nin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecileri 07.03.2018 günü saat 22.30’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaparak Cuma günü kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yapmışlardır.

Bilindiği üzere söz konusu taşımacılar idare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler.

Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin 'Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak' hükmü kapsamında değerlendirilecektir.

Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır."