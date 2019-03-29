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İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Haber: İSTANBUL,() İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:  İDO 09.20 Armutlu Tatil Koyu-Yenikapi-Kadikoy  09.50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa  10.30...

İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Haber: İSTANBUL,()
İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: 

İDO
09.20 Armutlu Tatil Koyu-Yenikapi-Kadikoy 
09.50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

 

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