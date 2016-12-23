İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun iptal edilen dış hat seferleri şöyle:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal seferleri:
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi