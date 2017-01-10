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İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İDO'nun iptal seferleri şöyle: 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş...

İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

12:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

12:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO iptal seferleri ise şu şekilde:

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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