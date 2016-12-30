İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuzhava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun iptal ettiği bazı dış hat seferleri:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot
BUDO'nun iptal seferleri:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)