İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuzhava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun iptal ettiği bazı dış hat seferleri: 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş...

30 Aralık 2016 Cuma 06:06