İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL
İSTANBUL İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının...
İSTANBUL
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi
BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:
Saat 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi
Saat 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Saat 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
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