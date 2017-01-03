İDO'NUN İÇ HAT DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

İstanbul
İDO'nun olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini açıkladığı iç hat deniz otobüsü seferleri tekrar yapılmaya başlandı.
İstanbul İDO'nun olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini açıkladığı iç hat deniz otobüsü seferleri tekrar yapılmaya başlandı.
03 Ocak 2017 Salı 10:32
İstanbul
İDO'nun olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini açıkladığı iç hat deniz otobüsü seferleri tekrar yapılmaya başlandı.
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