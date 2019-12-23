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İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İSTANBUL İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edildiği duyurulan seferler şöyle; 23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 23.12.2019...
GÜNDEM 22.12.2019, 23:58
İSTANBUL
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edildiği duyurulan seferler şöyle;
23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
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