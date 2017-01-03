İDO, İÇ HAT SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal edildiği duyurdu. İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen diğer seferler de şöyle; 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş...

03 Ocak 2017 Salı 08:11