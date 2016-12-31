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İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

  Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - İSTANBUL İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin iç hat deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat yapılamadı. Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri...

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

 

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin iç hat deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat yapılamadı. Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferlerinde ise iptaller devam ediyor.

İptal edilen seferler şu şekilde:

11:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

11:50 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

12:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

13:30 Kartal / Yalova Deniz Otobüsü

15:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü

18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot

Görüntü Dökümü:

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-Yenikapı'daki İDO iskelesi

31.12.2016 - 10.57 Haber Kodu : 161231022

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