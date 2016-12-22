İDO'DAN SEFER İPTALLERİ..

İSTANBUL İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, iptal edilen Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri seferleri şöyle: 22-12-2016 16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş...

22 Aralık 2016 Perşembe 18:28