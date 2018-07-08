İdam talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüler

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) üyesi 5 kişi, çocuk istismarının ve cinayetlerinin önlenmesi için idam getirilmesini talep ederek İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü.

BBP Tuzla İlçe Başkanı Nafiz Hacıalioğlu ve beraberindeki 4 kişi, çocuk istismarı ve cinayetlerine karşı idam getirilmesi için 4 gün önce İstanbul'un Tuzla ilçesinden Ankara'ya yürüyüş başlattı. Zaman zaman araçla da seyahat eden grup, bugün sabah saatlerinde Ankara'ya geldi. Ulus'taki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yapan grup, 'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar' yazılı bir pankart taşıdı. Grup adına basın bildirisini okuyan BBP Tuzla İlçe Başkanı Nafiz Hacıalioğlu, cinsel istismara ve şiddete maruz kalan çocukların sesinin duyurmak için böyle bir eylem yaptıklarını söyledi.

Eylül'lerin, Leyla'ların, Fatma'ların sesi olmak Ankara'ya yürüdüklerini ifade eden Hacıalioğlu, "Bizlerin isteği hadım gibi basit uygulamalar değildir. Bizlerin isteği, çocuklarımıza yapılan böyle hunharca ve adice saldırıların idamla cezalandırılmasıdır. Bu insan dışı varlıkların devlet hapishanesi yerine toprak altında hapis yatmaları bizlerin yüreğine bir nebze de olsa su serpecektir. Hadım, bu kişilerin ne fikirlerini ne zikirlerini değiştirecektir. Gerek elle gerek dille tacizlerine devam edeceklerdir. Tecavüze, cinsel istismara karşı idam talep ediyoruz." dedi.

Hacıalioğlu, açıklamanın ardınadan Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini ve konuyla ilgili görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

Grubun yürüyüşünden görüntü

Basın açıklaması

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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, ()