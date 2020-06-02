İçişleri’nden toplu taşıma genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılması talimatı verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşımalarla ilgili yeni bir karar alındı. 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi;