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İçişleri’nden 31 şehre giriş ve çıkış ile ilgili ek genelge!

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, 31 ile getirilen giriş ve çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.

GÜNDEM 18.04.2020, 23:28 Murat Aydın
İçişleri’nden 31 şehre giriş ve çıkış ile ilgili ek genelge!

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, 31 ile getirilen giriş ve çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyükşehir statüsündeki 30 il “Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van” ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, 18 Nisan saat 24.00'dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzatıldı.

Genelgede, 3 Nisan 2020 tarihli bakanlık genelgesi ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak’tan kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar kısıtlandığı hatırlatıldı.

Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de salgın hastalık tehdidinin devam ettiği ve yeni genelgede, salgının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu tehdit vurgulandı.

Bu çerçevede, riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak için tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı öneriler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak’ta şehir giriş çıkış sınırlaması kuralının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldı.

SAAT 24.00 İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK

Genelgede, şöyle denildi:

* Büyükşehir statüsündeki 30 ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak.

* Bu illerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

* Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00’den sonra da geçerli olacak.

SUÇ TEŞKİL EDEN DAVRANIŞLARA ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Bakanlık, valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin kararların uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

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