İçişleri: PKK ve MLKP terör örgütlerinin işbirliği ortaya çıktı



İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçen 10 Temmuz'da Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten, 3'ünün PKK, 2'sinin ise MLKP terör örgütü üyesi olduğunun tespit edildiğini açıkladı. MLKP'li teröristlerin birisinin 'mavi', diğerinin 'gri' kategoride arandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Teröristlerden 3'ünün PKK, 2'sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğunun belirlendiğine dikkat çekilerek, "PKK ve MLKP terör örgütlerinin uzun süreden beri işbirliği içerisinde oldukları bilinmekte olup, söz konusu sözde üst düzey bu teröristlerin eylem yapmak maksadıyla bir araya geldikleri tespit edilmiş, düzenlenen operasyonla eylemlerine fırsat verilmeden etkisiz hale getirilmişlerdir" denildi.

Etkisiz hale getirilen MLKP'li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan 'Seydo' kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğerinin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çallı olduğunun saptandığı bildirildi.



ANKARA, ()