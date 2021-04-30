İçişleri'nden 'Çalışma izni belgesi' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için başvuru ekranının açıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.
Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri;
Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi.
Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık" ifadesi kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabında, e-Devlet'te yaşanacak bir yoğunluktan dolayı alternatif formda yayınlandı. e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması durumunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi gönderildi.
Belgeler, İçişleri Bakanlığı internet sitesi T.C. İçişleri Bakanlığı (icisleri.gov.tr) adresinden indirilebiliyor.
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