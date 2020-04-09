İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağına ek genelge

Koronavirüs Salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altına İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu yasağın ardından 18-19 yaşında olan çok sayıda çalışan genç buna itiraz edip çalıştıklarını ve evlerine para götürmek istediklerini ifade etmişlerdi. İçişleri Bakanlığından talebe göre yayınlanan bir genelge ile esneklik getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 İl Valiliğine "Özel Gereksinimi" olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin, uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.