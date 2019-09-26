İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı “Dumansız Araç Uygulaması” gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin 63 araç sürücüsüne, araç içinde sigara içilmesi nedeniyle idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı. Uygulama, araçlarda tütün kontrolü denetimi yapmak, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla karayolu ve denizyolunda gerçekleşti. Ülke genelinde 9 bin 419 karma ekip, 169 dedektör köpek ve 37 bin 65 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

150 BİN 381 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Uygulamada, 150 bin 381 adet araç kontrol edildi, eksiği tespit edilen 9 bin 10 araca idari para ceza verildi, bin 866 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada, 365 bin 153 kişi kontrol edildi, 1 'silahlı terör örgütüne üye olma', 2 'adam öldürme', 11 'uyuşturucu suçları', 19 'hırsızlık', 11 'dolandırıcılık', 3 'yağma/gasp', 1 'çocuğun cinsel istismarı', 645 diğer suçlardan olmak üzere toplam 693 aranan kişi yakalandı. 84 kişiye ise adli işlem tesis edildi, bunlardan 16'sı gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca, 4 kayıp kişi bulundu, 2 kayıp çocuk ailesine teslim edildi.

4 adet tabanca, 3 av tüfeği, 22 mermi, av tüfeği kartuşu, 30 adet kesici delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3 bin 160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.



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