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İçişleri Bakanlığı: Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır

ANKARA,() İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18/07/2018 tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, İçişleri Bakanlığı'nca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır" denildi. Bakanlıktan yapılan...

İçişleri Bakanlığı: Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır

ANKARA,() İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18/07/2018 tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, İçişleri Bakanlığı'nca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120'inci maddesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde, ülke genelinde 21/07/2016 tarihinden itibaren olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu çerçevede;  08.03.1984  tarihli  18335  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Olağanüstü  Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık merkezi, il valiliklerinde ve ilçe kaymakamlıklarında  Olağanüstü Hal (OHAL) büroları kurulmuştu. 18/07/2018 tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, İçişleri Bakanlığı'nca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır." 

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