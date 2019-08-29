banner325

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı...

GÜNDEM 29.08.2019, 07:56
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen  operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, ()

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0