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İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından ypılan açıklamada; 13-20 Şubat 2017 tarihleri arasında yurt genelinde yapılan orepasyonlarda 3'ü ölü, 1'i yaralı, 5'i sağ ve 1'i teslim olan olmak üzere toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ  Bakanlığı tarafından ypılan açıklamada; 13-20 Şubat 2017 tarihleri arasında yurt genelinde yapılan orepasyonlarda 3'ü ölü, 1'i yaralı, 5'i sağ ve 1'i teslim olan olmak üzere toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle; "13-20 Şubat 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 268 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 1067 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 57'si tutuklanmıştır. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 21 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 5'i tutuklanmıştır. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, 501 kişi gözaltına alınmış bunlardan 63'ü tutuklanmıştır. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 kişi gözaltına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 3'ü ölü 1'i yaralı, 5'i sağ ve 1'i teslim olan olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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