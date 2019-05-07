- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA İBB BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

İstanbul - Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenmesi kararlaştırılan İstanbul Seçimleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarih ve 284488 sayılı kararı kapsamında yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun'un 46'ncı maddesi geregince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"