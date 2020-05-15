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İçişleri Bakanlığı HDP'li 5 belediye kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet Savcılığı kararıyla HDP'li belediyelere operasyon yaptı. HDPli Iğdır’la, Siirt ve Siirt’in Baykan ve Kurtalan ilçe belediye başkanlarıyla, Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Beş belediyeye kayyum atandı.

GÜNDEM 15.05.2020, 07:45 15.05.2020, 11:46 Murat Aydın
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İçişleri Bakanlığı HDP'li 5 belediye kayyum atandı

Görevden alınan Siirt Belediye Başkanı'nın yerine Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar belediye başkanı olarak görevlendirildi. 

HDPli Iğdır’la, Siirt ve Siirt’in Baykan ve Kurtalan ilçe belediye başkanlarıyla, Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Beş belediyeye kayyum atandı.

Gözaltılarla ilgili ilk haberl Siirt’ten geldi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nce yürütülen terör soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz gözaltına alındı. Işık, Turhan, Akgül ve Sarsılmaz, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken, belediyeler çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Binalara giren polis ekipleri arama yapmaya başladı.

Bir gözaltı haberi de Iğdır’dan geldi.Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş da hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı tarafından Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde belediyesi binası ve Akkuş'un kent merkezindeki evine baskın yaptı. Ekipler, çevresini bariyerlerle kapattıkları belediye binasındaki Akkuş'un makam odasıyla evinde aynı saatlerde arama başlattı. Evinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Akkuş, emniyete götürüldü. Belediye binasındaki aramalar sürerken, polisler de bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak da gözaltına alınanlar arasında.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, belediye başkanlarının haklarında devam eden “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındıkları belirtildi. Açıklamada başkanların görevden uzaklaştırılıp, beş belediyeye kayyum atandığı belirtildi ve “Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca Siirt Belediye Başkan Vekilliği’ne Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliği’ne Iğdır Valisi Enver Ünlü; Siirt Valiliği’nce Baykan Belediye Başkan Vekilliği’ne Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliği’ne Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliği’nce Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliği’ne Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirilmiştir” denildi.

Bu arada operasyonlara ilişkin HDP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bu sabah Iğdır, Siirt, Kurtalan ve Baykan belediyelerimiz gasp edildi. Saray rejimi bir kez daha halka ve halk iradesine düşmanlığını gösterdi. İktidar halka yaptığı bu düşmanlığın hesabını er geç verecek, halkımız saldırılara boyun eğmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde 65 belediye kazanan HDP’nin 6belediye başkanına mazbata verilmedi. Şimdiye kadar aralarında 3 büyükşehir belediyesinin de bulunduğu 45 HDPli belediyeye kayyum atandı.

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