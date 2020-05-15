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İçişleri Bakanlığı HDP'li 3 belediye başkanını görevden aldı
İçişleri Bakanlığı HDP'li belediyelere operasyon yaptı. Siirt'in HDP'li Belediye Başkanı Helen Işık ile Baykan ve Kurtalan ilçelerinin belediye başkanlarını görevlerinden aldı.
GÜNDEM 15.05.2020, 07:45 Murat Aydın
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İçişleri Bakanlığı HDP'li belediyelere operasyon yaptı. Siirt'in HDP'li Belediye Başkanı Helen Işık ile Baykan ve Kurtalan ilçelerinin belediye başkanlarını görevlerinden aldı.
Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı.
Görevden alınan Siirt Belediye Başkanı'nın yerine Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar belediye başkanı olarak görevlendirildi.
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