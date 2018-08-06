İçişleri Bakanlığı: Gri kategorideki Deniz Tali isimli terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde İHA ile tespit edilerek yakın hava desteği icrasıyla 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, ayrıca, söz konusu operasyonda terör arananlar listesinde GRİ kategoride bulunan ‘Şiyar-Rüstem kod adlı ‘Deniz Tali’’ isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
ANKARA, ()