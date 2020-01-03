İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)

BATAN LASTİK BOT BULUNDU

Muğla'nın Fethiye ilçesi 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik uçağı, batan lastik botu tespit etti. Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen botu, Sahil Güvenlik ekipleri denizden çıkardı. Bölgede arama, kurtarma faaliyetlerin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

- Botun denizde çıkarılması

(GÖRÜNTÜLER YURT SIRASINDADIR)

Haber: ANKARA, ()