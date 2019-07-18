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İçişleri Bakanlığı: Düzce'de 51 vatandaşımız kurtarıldı

  İçişleri Bakanlığı, Düzce'deki sel ve su baskınlarında 51 kişinin kurtarılarak güvenli alana taşındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Düzce genelinde dün başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca,...

İçişleri Bakanlığı: Düzce'de 51 vatandaşımız kurtarıldı

 

İçişleri Bakanlığı, Düzce'deki sel ve su baskınlarında 51 kişinin kurtarılarak güvenli alana taşındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Düzce genelinde dün başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldiği belirtildi. İl  genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eş güdümünde yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığından ve Genelkurmay Başkanlığından toplam 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından Arama Kurtarma personellerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde; 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlanmıştır. Akçakoca ilçesinde ve çevresindeki sel ve su baskınlarına müdahale çalışmaları Zonguldak ve Sakarya İl AFAD Müdürlükleri eşgüdümünde devam etmektedir. Bölgedeki köy yollarının açılması amacıyla yol temizleme çalışmaları Belediye ve Valilik ekiplerince devam etmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanlığı yetkilileri olay yerine ulaşmak üzeredir" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA, ()

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