İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA, ()