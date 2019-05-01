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İçişleri Bakanlığı: 16 korsan gösteriye katılan 145 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma...

İçişleri Bakanlığı: 16 korsan gösteriye katılan 145 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında 67 kentte, 303 bin 640 kişinin katılımıyla 138 etkinlik gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlık, bu etkinlikler dışında düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu. Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasına da değinilen açıklamada şöyle denildi:

"1 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ilinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Kahramanmaraş ilinden yola çıkan vatandaşlarımızı taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 15 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olayın dışında ülke genelindeki etkinliklerde yaralanan vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz bulunmamaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gerçekleşen tüm etkinlikler güvenli bir ortam içerisinde tamamlanmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

ANKARA, ()

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