İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 40'ı ölü, 17'si sağ ve 12'si teslim olmak üzere 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1683 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen (PKK/KCK 234, aşırı sol 8, DEAŞ 37, FETÖ/PDY 492) 771, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 606, düzensiz göçle mücadele kapsamında 114 olmak üzere toplam 4 bin 491 kişi gözaltına alındı.



69 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 40'ı ölü, 17'si sağ ve 12'si teslim olmak üzere 69 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan operasyonlarda 3 ilde 12 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 21'i ağır ve uzun namlulu toplam 24 silah, 26 el bombası, 4 bin 320 muhtelif mühimmat ele geçirildi, 8 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE



Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 681 operasyonda; 228 kilogram esrar, 209 kilogram eroin, 3,06 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 0,65 kilogram metamfetamin, 142 bin 974 ecstasy hap, 421 captagon, 1122 sentetik ecza ve 75 bin 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Ayrıca 835 bin 311 paket kaçak sigara, 98 bin 504 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 606 kişi gözaltına alındı.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR



Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 359 şüpheli gözaltına alındı, 44,4 kilogram esrar, 6 kilogram eroin, 0,03 kilogram kokain, 3,5 kilogram sentetik kannabionid, 0,6 kilogram metamfetamin, 11 bin 387 ecstasy, 417 captagon, 479 sentetik ecza ve 380 kök kenevir ile 23 tabanca ve tüfek ele geçirildi.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



Siber suçlarla mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 624 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 306 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE



Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 638'i denizlerde olmak üzere 4 bin 191 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 144 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.