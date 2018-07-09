İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda, aralarında terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan Serdar kod adlı Serkan Tan'ın da bulunduğu 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1985 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1027 terör (PKK/KCK 88, Aşırı Sol 3, DEAŞ 51, FETÖ/PDY 885), 3 bin 267 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 47 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 341 kişi gözaltına alındı.40 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİAyrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, aralarında terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan Serdar kod adlı Serkan Tan'ın da bulunduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlarda 2 ilde 6 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 20'si ağır ve uzun namlulu toplam 28 silah, 23 el bombası, 1197 adet muhtelif mühimmat, 365 kilogram patlayıcı madde ele geçirilirken 3 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELEUyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 507 operasyonda; 562 kilogram esrar, 73 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 4,6 kilogram afyon sakızı, 3,2 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 4,7 kilogram metamfetamin, 9 bin 344 adet ecstasy, 62 bin 416 adet captagon, 2 bin 431 adet sentetik ecza ve 1 milyon 53 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Ayrıca 197 bin 364 paket kaçak sigara, 41 bin 91 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 267 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 540 şüpheli gözaltına alınırken; 129 kilogram esrar, 0,5 kilogram eroin, 0,2 kilogram kokain, 3,2 kilogram sentetik kannabionid, 0,3 kilogram metamfetamin, 7 bin 21 adet ecstasy, 93 adet captagon, 2 bin 287 adet sentetik ecza ve 2 bin 337 kök kenevir ile 31 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

TURİZM UYGULAMASI

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde tatil ve alışverişlerini yapabilmeleri, seyahat edebilmeleri amacıyla 7 Temmuz'da 18 bin 704 personelin katılımıyla 34 ilde 'Turizm Uygulaması' yapıldı. Uygulamada; 254 bin 217 kişi, 60 bin 916 araç ve 11 bin 117 umuma açık işyeri kontrol edilirken aranan 517 kişi yakalanarak 214 araca da işlem yapıldı. Ayrıca toplam 520 bin 640 TL para cezası uygulandı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 514 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 313 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 407'si denizlerde olmak üzere 3 bin 673 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 47 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.