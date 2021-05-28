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İçişleri Bakanı Süleyman Soylukonuştu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler izin vermedik" diye konuştu.

GÜNDEM 28.05.2021, 08:05 Murat Aydın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylukonuştu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplantısında konuştu. Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor" dedi.

Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve diğer yetkililer de katıldı. Kısa bir görüntü alınmasından sonra toplantı görsel basına kapalı olarak devam etti. İçişleri Bakanı Soylu, komisyondaki milletvekillerine Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele verilerinin paylaşımına ilişkin tartışmalar çok oluyor. Burada üzüldüğüm şey şu, sanki kadın cinayetlerini az gösteriyormuşuz gibi bir izlenimle karşılaşıyoruz. Bu doğru değil. Niye az göstereyim? Ben olanı ortaya koymak zorundayım. Ben doğru fotoğrafı görmezsem, arkadaşlarım doğru fotoğrafı görmezse, bu sefer aşağısı bize doğru fotoğrafı göstermemeye başlar. Bu, esas itibarıyla karşı karşıya kaldığımız olayı bize göstermemeye başlar. Biz azaldığını da yükseldiğini de hangi periyotta gittiğini de gitmediğini de bilmek zorundayız. Yaptığımız işin çıktısını almak, etki analizini ortaya koymak zorundayız. İkide bir kadın cinayetleri üzerinden 'İçişleri Bakanlığının verdiği rakamlar yanlıştır ve yalandır, esası budur.' diye bunu bir siyaset tablosu haline getirmeye çalışırsanız, gelin Asayiş Daire Başkanlığımız size bütün rakamları göstersin."

"Artan bir kadın cinayeti eğilimi söz konusu değil"

"Hayatını kaybeden kadınlar sıfıra insin. Bizim iddiamız o ama burada özellikle 6284'te (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) artan bir kadın cinayeti eğilimi söz konusu değil. Peki bir tanesi önemli mi, sorunlu mu? Ben bir tanesinden bile sorumluyum. Dün akşam katledilenin de sorumlusuyum, bütün hepsinin sorumlusuyum. Kendimi böyle görüyorum. O ailenin içerisinde değilim ama bunun önleyiciliğinde ortaya koyulanlar sebebiyle kendimi sorumlu hissediyorum. Ama herkesin kendine pay alması gerekir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantıda son günlerde gündem olan suçörgütü Lideri Sedat Peker'in yaptığı açıklamalara da cevap verdi.  "Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz" diyen Soylu sert konuştu:

"Aklanacak ne yaptım. Adamın birisi bir söz söylüyor. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Bu ülkede terörle mücadele de kimlerin karnını ağrıttığımızı biliyoruz. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Biz intikam alınacak adımlarız. Bu ülkeyi başka noktaya getirmeye çalışıyorlardı. Bu ülkeyi terörün vesayeti altında devam ettirmeyi düşünüyorlardı. İzin vermedik. Bunlar uluslararası projeleri."

"Hiçbir şey gizli kalmayacaktır"

Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Bugün 27 mayıs Türkiye'de yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı. 27 Mayıs süreci günceldir. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik."

Soylu'nun açıklamalarından satır başları

BATAKLIK OPERASYONU

Meselede FETÖ ve Sedat Peker ağı var.

AKŞENER'İN İKİZDERE ZİYARETİ

Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada., hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadık, her şey olur mu olmaz mı diye.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ

Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik.

#Soylu #İçişleriBakanı #SüleymanSoylu #SedatPeker #kadınhakları #kadın #şiddet
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