İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU SANCAKTEPE'DE KONUŞTU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İSTANBUL()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de, “Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir nimeti olarak önümüzde 4 buçuk yıl seçim yok. İşte bu seçim olmayan dönemde, Türkiye ekonomide, gürül gürül adımlar atsın, Türkiye yerli ve milli üretsin, terörün kökünü kazısın istiyoruz" dedi.

Balıkesir programının ardından İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe ilçe meydanında vatandaşlara seslendi. Soylu'ya Cumhur İttifakı'nın Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü de eşlik etti. 3 gün sonra Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini kaydeden Soylu, terörle mücadele konusunda bugüne kadar yapılanları anlatarak, “Bu ülkenin huzurunu bozmak, birlik ve beraberliğini ortadan isteyenlere müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Bu toprakların tek bir şifresi o da birlik, beraberlik ve kardeşliktir" dedi.

“ERDOĞAN VE TÜRKİYE BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Soylu, konuşmasının devamında, “Erdoğan ve Türkiye bir devrim gerçekleştirdi. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini değiştirdi. Bugün okul var, hastane var, öğretmen, doktor, hemşire var. Her ilde üniversite havalimanı var hemen hemen. Ben havadan da gidiyorum yerden de gidiyorum. Mezralara kadar sıcak asfalt var. Kadın ve kültür merkezleri, spor merkezleri, batının herhangi ilçesinden en ufak bir eksikliği söz konusu olmadığı bir gelişimi gerçekleştirdi. Tüm bunlar bu milletin iradesiyle oldu. Korktukları şey, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durursa, etraftaki coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirir. Ayağımıza çelme takmaya çalışmalarının en temel sebeplerinden biri budur." İfadelerini kullandı.

“50 YILDIR BU ÜLKEDE SEÇİMİN OLMADIĞI BİR 4 BUÇUK YIL OLMADI"

Soylu, “7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Ama tüm bunlara rağmen ayaktayız. Şimdi önümüzde 4 buçuk yıl seçim olmayacak bir dönem var. Bakın ben 1969 doğumluyum. Hemen hemen 50 yaşındayım. 50 yıldır bu ülkede 4 buçuk yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı. Kim dayanabilir bu kadar seçime. Her seçim bir istikrar gitti gidiyor seçimi. Yaptıkları şey şu, hep kendi içimizde uğraşalım, hep münakaşa edelim, hiç önümüze bakmayalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir nimeti olarak önümüzde 4 buçuk yıl seçim yok. İşte bu seçim olmayan dönemde, Türkiye ekonomide, gürül gürül adımlar atsın, Türkiye yerli ve milli üretsin, terörün kökünü kazısın istiyoruz" diye konuştu.

“UYUŞTURUCU SATICILARI VE ONLARIN AĞA BABALARINI YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEZSEK ALLAH DA MİLLET DE BİZDEN HESABINI SORSUN"

Uyuşturucunun da bir terör olduğunu ifade eden Soylu, “57 bin kişiyi kodese gönderdik. Tem 57 bin kişiyi. Burada da baya bir operasyon yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Burada birileri var, sadece PKK ile kol kola yürümüyorlar, uyuşturucu satıcıları ile de kol kola yürüyorlar. Ama siz üzülmeyin o işi bana bırakın. Bakın feleklerini şaşırtıyor muyum, şaşırtmıyor muyum. Size namus sözü veriyorum, bu uyuşturucu satıcılarını ve onların ağa babalarını yerin yedi kat dibine gömmezsek Allah da millet de bizden hesabını sorsun" şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü

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-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Genel ve detaylar görüntüler



