İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü; Annesi vefat etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti. Konuyla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan hesabından yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan açıklamada bulundu.
İşte Fahrettin Koca'nın o mesajı:
''İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.''
Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun, kaldırıldığı hastanede corona virüsüne yakalandığı tespit edildimişti. . Servet Soylu'nun yaklaşık 3 aydır corona virüsü tedavisi gördüğü ve son zamanlarda yoğun bakıma alındığı kaydedildi.
Aile yakınlarından edinidiğimiz bilgiye göre Servet Soylu'nun cenazesi 14 Mart günü öğle namazına müteakip Gaziosmanpaşa Meydan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Not: AydınSes Medya ailesi olarak İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, babası Hasan Soylu'ya sabır ve Başsağlığı dilerken, Servet Soylu annemize Allah'tan (c.c) Rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Murat Aydın
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016