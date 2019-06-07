İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU GAZİOSMANPAŞA'DA KONUŞTU

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bana Ekrem İmamoğlu diyor ki, 'Süleyman Soylu git Ankara'ya otur, sen İçişleri Bakanısın' Ben İçişleri Bakanlığı yaparken Ankara'da oturmadım. Kato'ya, Cudi'ye gittim, memleketin her köşesine gittim. Terörle mücadele etmekten sakınmadım. Şimdi İstanbul'da 23 Haziran'a kadar İmamoğlu ne derse desin çalışacağım" dedi.

Gaziosmanpaşa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cuma namazından sonraki adresi Karadeniz Mahallesi'ndeki Karadeniz Taksi Durağı oldu. Bir süre taksici esnafı ile sohbet eden Soylu, daha sonra durak önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Soylu, “Siyasette eğer risk alacaksanız, hırpalanacaksınız da hakkınızı savunurken de elinizden geleni yapıp korkmayacaksınız. Bizim memleketimizi huzura getirmek temel sorumluluğumuzdur. 31 Aralık 2016'dan beri Türkiye'nin hiçbir yerinde bomba patlamadı, terör olayı olmadı. Bu şehri huzur şehri haline getirdik. Bana Ekrem İmamoğlu diyor ki, 'Süleyman Soylu git Ankara'ya otur, sen İçişleri Bakanısın'. Ben İçişleri Bakanlığı yaparken Ankara'da oturmadım. Kato'ya, Cudi'ye gittim, memleketin her köşesine gittim. Terörle mücadele etmekten sakınmadım. Şimdi İstanbul'da 23 Haziran'a kadar İmamoğlu ne derse desin çalışacağım. Beni burada istese de istemese de çalışacağım. Sebebi şudur; eğer biz doğu ve güneydoğuda çocuklarımızın huzurlu bir şekilde yaşaması için PKK'yı silip atmışsak, oradaki çocuklarımız doktor, mühendis, hemşire olma imkanı bulamamış ise bilin ki yaşadığımız müddetçe İstanbul'a PKK'nın sızmasını engellemek boynumuzun borcudur" İfadelerini kullandı.

“YARI YARIYA OYDAN GÜÇ ALARAK BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİNE GİRMİŞ"

Soylu, “Bakın bir devletin valisine 'it' demek, polise 'şerefsiz' demek ne insanlığa ne de ahlaka yakışır. Evet, 31 Mart'ta hakikaten yarı yarıya bir oy almış. O yarı yarıya aldığı oydan güç alarak bir güç zehirlenmesine girmiş. 'Olmadan oldum', 'pişmeden piştim' demeye başlamış. Bunu çok zararlı buluyorum" dedi.

“BEN GECE MİLLETİ YATIRMADAN UYUMAM"

İçişleri Bakanı Soylu, “Ben iki buçuk yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Biz gece gündüz uyumuyoruz. Allah şahittir. Ben gece milleti yatırmadan uyumam. Bu millet uyumadan uyumam. Bu millet rahat bir şekilde uyur ben daha sonra uyurum. Bu milletin başına bir iş gelmesin diye işimizi gücümüzü erken başlatan kardeşlerinizden biriyim. DEAŞ geçen gün Türkiye'de yeni bir hamleye girişti. 20 kişisini, güvenlik görevlilerimiz ve istihbaratımız onları eylem halindeyken operasyon düzenleyerek aldılar. DEAŞ başka bir taraftan tüm terör örgütleri, karşımızda İstanbul üzerinden Türkiye'nin istikrarsızlaşması ve bölgedeki kargaşaya Türkiye'yi itmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlara bu fırsatı vermeyin. Gelecek nesillerimize vebal altında oluruz" şeklinde konuştu.

“BİZE GÜÇ VERİN, DESTEK VERİN"

Soylu konuşmasının son bölümünde ise, “Bir oyun ile karşı karşıyayız. Bu oyunu en önemli parçalarından birisini İstanbul yapmak istiyorlar. İstanbul'u buna alet etmeyelim. Gerisini bize bırakın. Terörle mücadelede nasıl gittiğimizi görüyorsunuz. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 600'ün çok az üstünde kaldı. Bize güç verin destek verin. Buradan güç ve kuvvet istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapalım. Ümitsizlik, şeytandandır. Ümitsizliğe kapılmam. Biz üzerimize düşeni yapalım, çalışalım. Sonucu belirleyecek, biz değiliz. Sonucu belirleyecek Allah'tır, biz ona inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-------------------------------

-Süleyman Soylu'nun durağa gelmesi

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler